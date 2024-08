Telecinco cancela "Una vida perfecta" y la traslada a Divinity por baja audiencia

A pesar de los esfuerzos de Telecinco por atraer a los seguidores de las series turcas en horario estelar, la cadena no ha logrado el éxito esperado con Una vida perfecta, protagonizada por Onur Tuna y Hilal Altınbilek. La producción, que no obtuvo buenos resultados en Turquía, tampoco funcionó en España, lo que llevó a Mediaset a tomar la decisión de cancelarla. Por lo tanto, el miércoles 15 de este mes, ya no se emitirá en la parrilla del canal.

Sin embargo, para tranquilidad de los espectadores, Mediaset ha decidido no interrumpir la emisión de la serie por completo, sino trasladarla a Divinity. A partir del lunes 2 de septiembre, Una vida perfecta se emitirá en este canal a las 22:45 h. Esta reubicación ha sido criticada por los seguidores de la serie, quienes consideran que la decisión de Mediaset es un claro ejemplo de maltrato hacia la ficción.

El bajo rendimiento en audiencia fue la razón principal por la que la cadena decidió retirar la serie del prime time. Con menos de 400,000 espectadores y solo un 7% de share, los números eran insuficientes para mantenerse en un canal de alcance nacional. Aún no se ha confirmado si la serie se emitirá únicamente los lunes o si se emitirá de forma diaria, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro de Gülperi, la ficción actualmente en emisión en Divinity en la misma franja horaria. Siendo una reposición, no está claro si será retirada o si su horario será modificado.

Una vida perfecta.Telecinco

Una vida perfecta narra la historia de Şebnem, quien parece tener una vida ideal en la actualidad, pero su pasado está lejos de ser perfecto. Creció en un entorno adverso, y su aspecto físico la marcó durante su infancia y adolescencia, sufriendo acoso escolar en un prestigioso colegio privado donde obtuvo una beca por su inteligencia. A pesar de las dificultades, Şebnem dedicó años a transformar su vida y finalmente logró entrar en la alta sociedad, casándose con Onur, un acaudalado empresario. Sin embargo, su aparente felicidad se ve amenazada cuando los oscuros recuerdos de su pasado resurgen, poniendo en peligro todo lo que ha logrado.