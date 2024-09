Una mujer inaccesible para Tomás en 'La fea más bella'

Tomás visita a Lety en Conceptos y conoce a Alicia, la gran amiga de Marcia. El joven se queda embelesado con su belleza y no deja de mirarla a escondidas, hasta que ella le pilla in fraganti y le deja claro que él no está a su nivel: "Soy demasiada mujer para ti".

Fernando sigue adelante con su plan de conquistar a Lety para que esta acceda a ayudarle a maquillar los números de la empresa y que ningún directivo se dé cuenta de que ha llevado la compañía a la ruina. No obstante, la secretaria no es tan fácil de engañar como parece.