La artista cometió un error garrafal en el concurso que le costó la expulsión.

A la pregunta "si degusto unas migas en Don Benito, ¿en qué provincia extremeña me encuentro?", la extriunfita respondió Albacete. "He estado dos años en Albacete ahí comí las migas más ricas y me fui a eso. No escuché nada de Extremadura, lo siento", se justificó Natalia.