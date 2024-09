Elia Galera se despide de ‘La Promesa’

Con el personaje de la indomable y seductora María Antonia, Elia Galera ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans de La Promesa. Después de despedirse de la serie, la actriz ha concedido una entrevista en la que se ha mostrado muy contenta de haber podido formar parte de la serie.

Pensé que en mi caso iba a ser difícil interpretar a María Antonia: "Es un personaje que está en medio del matrimonio. Y tanto apoya a su amiga Cruz, que también descubre al personaje de Alonso". Además, Galera ha mencionado que trabajar en una ficción diaria supone un desafío constante y ha reconocido que adoraba las secuencias de comedor

"porque no parábamos de reír. Había trabajado con la mayor parte de ellos y me ha encantado volver a hacerlo. He trabajado muy a gusto".