Después de que Bertín Osborne afirmara que iría al cumpleaños de su séptimo hijo, la madre de la criatura, Gabriela Guillén, asegura que se ha quedado en shock, pues no entiende las declaraciones de su ex: "Yo le invito al bautizo, pero lo primero que tiene que hacer es conocer al niño. Actualmente no tenemos ninguna relación".