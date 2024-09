Los jueces, obligados a pedir perdón a una gran aspirante

Animada por su madre, Lara Freyre se presentó a las audiciones asegurando que llevaba estudiando música desde los 12 años: “He estado en bandas de jazz y en coros de góspel. Desgraciadamente, la madrileña interpretó una versión de All Of Me que no convenció a los coaches, quienes se vieron obligados a disculparse por no girar su silla.

"No tiene sentido que no nos hayamos dado la vuelta, la verdad", dijo Malú, mientras Antonio Orozco aseguró que "no has desafinado y has estado en tu sitio. En mi caso, tiene más que ver con el gusto musical que con otra cosa".