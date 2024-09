Julián Muñoz confiesa su ruina: 'Isabel Pantoja me costó 90 millones de euros'

En una reveladora entrevista para De Viernes, Julián Muñoz compartió su deseo de que la grabación fuera emitida tras su fallecimiento, pero Telecinco decidió emitirla ya. En la entrevista, Muñoz expresó su arrepentimiento y pidió disculpas al "pueblo de Marbella", además de destacar que, en su opinión, Jesús Gil fue uno de los mejores alcaldes de la ciudad, antes de que la corrupción lo envolviera todo.

Muñoz no escatimó detalles sobre su lujosa vida durante su mandato, afirmando que "vivía como un marqués" y que bajo la dirección de Gil, amasó importantes sumas de dinero. Su control sobre diversas empresas municipales lo llevó a participar en prácticas corruptas que, según él, se habían normalizado. "Había cuatro o cinco promotores que eran quienes ponían el dinero", declaró, explicando que se intercambiaban favores políticos por dinero o "una planta de tres o cuatro pisos gratis", lo que facilitaba el enriquecimiento ilícito.

Además de su vida política, Muñoz habló abiertamente sobre su relación con Isabel Pantoja, a quien conoció mientras era alcalde. No dudó en entrar en detalles íntimos, rememorando con humor su "primer meneo" con la cantante, a pesar de su arrepentimiento por el daño causado a su exesposa, Maite Zaldívar. El romance con Pantoja lo llevó a la ruina, declarando que le costó "90 millones de euros". Su atracción física por la artista, que describió como una "obsesión", lo llevó a tomar decisiones drásticas. Pagó 40 millones de euros en efectivo para que no viajara a América, una cifra que, según él, Pantoja "se fundió".

En la entrevista, Muñoz también reveló que Isabel se quedó con los beneficios de la venta de sus caballos, valorados en 80 millones, y que, tras su paso por la cárcel, "no le quedó nada". La venta de la emblemática casa de La Pera, valorada en 650 millones de pesetas, lo dejó sin un céntimo. "No me llevé ni una peseta, ni el estudio de grabación ni los muebles", lamentó, concluyendo que su devoción por Pantoja le costó todo su patrimonio.