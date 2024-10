El testimonio de Llàcer hace llorar a Ana Obregón

La actriz se rompió en el plató de Y ahora Sonsoles al escuchar cómo Ángel Llàcer se despidió de su madre cuando creía que iba a morir. El humorista explicó que llegó a decirle adiós y recordó las palabras de su madre, algo que emocionó a Ana. Ella evocó las últimas horas de su hijo: "Ese momento de madre, lo entiendo muchísimo. Yo no me atreví a decir a mi hijo que no iba a vivir" -afirmó Ana-, envuelta en lágrimas.