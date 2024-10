El pase de oro más inesperado de Risto Mejide en 'Got Talent'

En la sexta gala, el publicista sorprendió a todos los presentes otorgando su pase de oro a Kimberly Winter, una joven de 34 años que versionó con eructos la canción I Knew You Were Trouble de Taylor Swift. "Os la vais a comer en semifinales", dijo Risto, indignando a Tamara Falcó, quien pulsó el botón rojo para no seguir escuchando los eructos de Kimberly. La artista rompió a llorar muy emocionada, mientras Santi Millán aprovechaba para soltar uno de sus chistes: "No podemos asegurar que en semifinales la actuación no le salga como el culo".