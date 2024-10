Ariadne Díaz abandona los melodramas

En los últimos días, Ariadne ha acaparado todos los titulares gracias a su último proyecto, Papás por conveniencia, telenovela que protagoniza junto a José Ron, quien hace años fue su pareja. Durante una entrevista en plena gira de promoción del melodrama, la actriz ha confesado que esta será su última telenovela.

«Ahora pienso centrarme en un proyecto que dejé aplazado y tiene que ver con la música. Desde hace tiempo sé que la música es algo muy especial para mí, me hace sentir cosas que nada más me ha hecho sentir y me estoy preparando mucho», expresó, asegurando que, aunque dirá adiós a Televisa muy pronto, no descarta volver en el futuro.