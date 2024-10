El discurso de un octogenario condenado por matar a un ladrón

Joaquín Prat y Patricia Pardo, alabaron las palabras de su entrevistado, quien se ha librado de la cárcel tras matar a un ladrón que entró en su casa. «Disparé para asustar, no para matar. Hay cosas importantes en una casa, un legado inmaterial que no tiene precio, si te lo quitan no puedes recomponerlo», expresó el hombre, ganándose los aplausos de todos los presentes.