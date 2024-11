Juanjo Puigcorbé: El regreso de un grande en 'Sueños de libertad'

Con más de 50 años de carrera, Juanjo Puigcorbé es uno de los actores más destacados en la industria audiovisual española. Su incorporación a Sueños de libertad, la exitosa serie de Antena 3, ha sido una de las decisiones más aplaudidas por los seguidores de la ficción. Interpretando a don Pedro, ha causado un gran impacto tanto en la familia De la Reina como en los espectadores, que ya se aventuran a hacer teorías sobre su enigmático papel.

El actor no esconde su gratitud por haber sido parte de este proyecto: “Me llamaron de la productora para ofrecerme un personaje único, algo que realmente querían que interpretara. Cuando me contactaron, la serie ya se había consolidado como líder de audiencia, y no podía rechazarlo. Estoy agradecido de haber podido formar parte de este éxito”, comenta.

Juanjo Puigcorbé deja claro que don Pedro no es el moralista que algunos imaginaban. “Es un hombre pragmático, que siempre está buscando cómo aprovechar cada oportunidad que se le presenta. Para él, los negocios son lo primero, y los sentimientos quedan en segundo plano”, explica el actor. No obstante, en los próximos capítulos, el personaje experimentará un giro inesperado que revelará un lado más profundo y humano, que aún no ha sido mostrado.

Sueños de libertad rodaje

Aunque su interpretación de don Pedro ha sido aclamada, Juanjo asegura que no tiene nada en común con su personaje. “Nos distanciamos completamente. Sin embargo, hay una curiosa coincidencia. Mientras grababa Sueños de libertad, estaba trabajando en una obra de teatro titulada Roca negra, donde interpreto a un padre con una relación difícil con su hija. Lo curioso es que en ambas historias, mi personaje se enfrenta al remordimiento por no haber dedicado tiempo suficiente a sus hijos”, reflexiona el actor.

La participación de Juanjo Puigcorbé en Sueños de libertad marca un hito en su carrera. Con su talento intacto, ha logrado enriquecer la trama de la serie y consolidarse como uno de los grandes actores de la televisión española. A medida que avanzan los capítulos, los seguidores de la serie continúan disfrutando de su increíble interpretación, mientras se preguntan qué más sorpresas les deparará su personaje.