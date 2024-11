Problemas en el paraíso conyugal en ‘La desalmada’

Isabela busca captar la atención de Rafael con su supuesto embarazo. Él le asegura que como padre va a responder, pero debe entender que tiene una esposa y no la puede descuidar. Fernada sufre al saber que Isabela le dará un hijo a Rafael. Por otro lado, Octavio no duda en espiar a Fernanda al verla en traje de baño, pero es descubierto por Julia, que no puede creer que a este le

guste de la esposa de su hijo.