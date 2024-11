El pasado vuelve en 'De frente al sol'

¿Qué va a pasar?

Lupita tiene celos de su amiga Carolina.

¿Qué ha pasado?

Luis Enrique se niega a dejar a Carolina como su padre quiere.

Noemí jura que acabará con la felicidad de Alicia.

¿Qué está pasando?

La verdad cae como un jarro de agua fría sobre Carolina. La joven descubre cuál es el motivo del odio que Noemí siente por ella y por su madre desde hace años.

Tras una visita a Noemí, Carolina termina descubriendo que ella es fruto de la aventura extramatrimonial que Eugenio, su difunto marido, tuvo con Alicia. Destrozada, Carolina le reprocha a su madre que nunca le dijese la verdad.

Dolor de madre

Chole sigue sufriendo las constantes humillaciones de su hija Lupita, quien, incluso, llega a decirle que hubiera preferido que su madre fuese Alicia y no ella. Chole se refugia en Lich, su madre, quien le aconseja que no haga caso de las palabras de su nieta: «A pesar de criarla con amor y respeto, esa niña no tiene buen fondo y acabará contigo si sigues dándole tanta importancia a su forma de ser contigo. La vida la pondrá en su lugar. Ojalá no sea demasiado tarde».

Mientras tanto, Úrsula le exige a Adrián saber si ha vuelto a ver a la mujer con la que le engañó en el pasado. «Nunca se me ha olvidado que tuviste una hija fuera del matrimonio, aunque nunca quisiste saber de ella», dice la mujer. Adrián prefiere evitarle a su esposa los detalles de su inesperado encuentro con Chole.

De suegra a nuera

Pasados unos días, Alicia tiene un desagradable encuentro con Ofelia. Esta última le deja claro que nunca permitirá a su hijo estar con una mujer que es madre soltera como ella. «Tranquila, yo tampoco quiero estar con alguien que tenga una madre como usted», dice Alicia antes de marcharse de la estancia.

Eduardo, que ha presenciado la discusión, le ruega a Alicia que no le deje: «Yo no puedo renunciar a lo que siento por ti, porque me estoy enamorando. No me importa mi madre. Solo quiero estar contigo».

Este no es el único disgusto que se llevará Ofelia. De la forma más inoportuna

posible, descubre que su otro hijo Juan Carlos está saliendo con Lupita. Ofelia

le exige a la joven que no se acerque más a su vástago: «No quiero a mujeres regaladas en mi familia».

TLNOVELAS • 12:45 h • Del lunes 25 al viernes 29