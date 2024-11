El making off de las canciones de La Marató y 'Col·lapse', en TV3

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

TV3 emite hoy a las 20.05 horas el programa especial Cançons per no oblidar, el disc de La Marató. Se trata de un documental que mostrará el making off del disco de La Marató 2024, que sale mañana a la venta con el diario SEGRE, y muestra cómo 1.700 intérpretes de ámbitos, géneros, orígenes y lenguas diferentes se unen para mostrar su solidaridad a través de la música en catalán. Además, también repasará los 20 años de los discos que se han compuesto para este proyecto, recordando artistas y canciones que han marcado esta gran iniciativa. Por otro lado, a las 22.05 horas, Col·lapse, con Ricard Ustrell al frente, entrevistará al exfutbolista y exentrenador neerlandés Louis Van Gaal, al dibujante satírico Òscar Nebrada, al exletrado Joaquín Urias y a los periodistas José María Olmo y Carles Costa, también estarán Les Mamarazzis.