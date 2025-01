Estas son las mejores series de televisión según los Globos de Oro 2025

La edición 2025 de los Globos de Oro dejó momentos inolvidables, con Shogun y Hacks como grandes triunfadores en drama y comedia. Las actuaciones y producciones más destacadas del año brillaron en una gala llena de emociones.

Tras arrasar en los Emmy con 18 estatuillas, Shogun volvió a conquistar, esta vez llevándose cuatro Globos de Oro. La serie se consagró como mejor drama, mientras que Hiroyuki Sanada y Anna Sawai fueron reconocidos como mejor actor y actriz. Además, Tadanobu Asano recibió el galardón a mejor actor de reparto, consolidando el prestigio de esta producción épica. Estos logros sitúan a Shogun como una de las ficciones más influyentes del panorama televisivo.

Hacks

En el apartado de comedia, Hacks sorprendió al alzarse con el premio a mejor serie de comedia o musical, superando a The Bear, la producción más nominada con cinco menciones. Jean Smart, protagonista de Hacks, fue galardonada como mejor actriz, reafirmando su liderazgo en el género. Por su parte, Jeremy Allen White consiguió por tercer año consecutivo el premio a mejor actor de comedia por su papel de Carmy Berzatto en The Bear. Sin embargo, la serie no logró el reconocimiento esperado en esta gala.

Jeremy Allen White en la serie The Bear.Hulu

Javier Bardem, nominado como mejor actor de reparto por su interpretación en Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, no consiguió el galardón. En esta miniserie de Netflix, Bardem da vida a José Menéndez, un personaje controvertido. El premio fue para Tadanobu Asano, quien también destacó en El Maestro. Bardem suma ya seis nominaciones a los Globos de Oro, aunque sigue contando con uno por su actuación en No es país para viejos.

‘Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez’

La producción Baby Reindeer se llevó el premio a mejor miniserie, mientras que Jessica Gunning fue reconocida como mejor actriz de reparto, superando a Liza Colón-Zayas de The Bear. Durante la ceremonia, Richard Gadd, creador de Baby Reindeer, instó a las plataformas a apostar por historias más complejas: “Espero que este éxito demuestre que el público valora tramas más profundas y desafiantes”, comentó.

En una de las categorías más esperadas, Jodie Foster fue galardonada como mejor actriz de miniserie por True Detective: Night Country Part: 1. Esto dejó a Sofía Vergara, nominada por su papel en Griselda, sin la oportunidad de ganar su primer Globo de Oro. La noche fue un claro reflejo de la alta competencia en la industria televisiva actual.