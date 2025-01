Jimmy Fallon y la pamela de Melania: "Ese sombrero era su propio muro fronterizo"

La investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos dejó varias anécdotas, pero el atuendo de Melania Trump se robó toda la atención. Su llamativo sombrero se convirtió en el centro de comentarios, bromas y teorías en redes sociales.

Uno de los primeros en reaccionar fue Jimmy Fallon, presentador de The Tonight Show, quien no dudó en hacer humor con el look de la primera dama. "Vamos a jugar a '¿Quién lo llevó mejor?', yo, Melania o La Hamburguesa", bromeó mientras aparecía con un sombrero similar en su programa.

Las redes estallaron cuando Fallon mostró un video del evento. En la grabación, Donald Trump intenta besar a Melania, pero el enorme accesorio impide cualquier contacto. Ni en la mejilla ni en el rostro, el presidente no logra acercarse a su esposa, lo que desató especulaciones.

El propio Fallon avivó el debate al comparar el complemento de Melania con un sombrero digno de una película de Indiana Jones. La escena no tardó en viralizarse y desató una ola de comentarios sobre el verdadero significado del look de la primera dama.

Melania y Donald Trump

Usuarios en redes comenzaron a preguntarse si la elección de este sombrero había sido intencional. Algunos sugirieron que era una forma sutil de evitar cualquier muestra de afecto con su esposo.

Fallon, siempre afilado con sus comentarios, lanzó una de las frases más comentadas de la noche: "Ese sombrero es su propio muro fronterizo". La broma fue aplaudida por el público y terminó de convertir el look de Melania en uno de los momentos más virales de la investidura.