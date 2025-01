Críticas a Yolanda Ramos en los Premios Feroz por saltarse el guion: "Es una falta de respeto"

Los Premios Feroz 2025 dejaron un momento inesperado cuando Yolanda Ramos decidió improvisar su intervención en plena gala. La actriz, que debía presentar un premio junto a Daniel Guzmán, optó por ignorar el guion oficial y hacer su propio discurso. Su actitud sorprendió a los asistentes y, horas después, generó un intenso debate en la industria del cine y la televisión.

Nada más subir al escenario, Ramos dejó claro que no seguiría el texto preparado. “Esto va a ser lo más auténtico que habéis visto en mucho tiempo”, comentó, asegurando que quería alejarse del formato tradicional. Además, confesó que cuando recibió el guion no le convenció y prefirió cambiarlo. Guzmán, su compañero en ese momento, reaccionó con incomodidad: “A mí me lo ha dicho esta mañana, que es importante”.

Según la actriz, el equipo de guionistas no puso trabas a su decisión, e incluso le dieron libertad para reformular el texto. “Han sido supergenerosos y me han dicho ‘es lo mismo, dilo a tu manera’”, explicó, defendiendo su postura.

Yolanda Ramos

El gesto de Yolanda Ramos ha sido duramente cuestionado por guionistas y actores. Víctor Santos, guionista con experiencia en este tipo de eventos, expresó su frustración en redes: “Si esto es verdad, alucino. He trabajado en guiones de galas y muchas veces los presentadores los rechazan en directo. Pero no esperaba esto de ciertos actores”.

Otro guionista, Iñaki San Román, también se mostró molesto. Aseguró que a lo largo de su carrera ha escuchado en varias ocasiones frases como “lo que has escrito no me gusta, ya salgo yo y digo algo mejor”, y destacó que este tipo de improvisaciones casi nunca funcionan.

Yolanda Ramos y Daniel Guzman.

El creador de Yo, adicto, Javier Giner, fue aún más contundente: “Lo de Yolanda Ramos en los Feroz me pareció una falta de respeto y educación hacia los guionistas que llevan semanas trabajando en la gala”.

Las reacciones no solo llegaron desde la industria del entretenimiento. Periodistas especializados también han criticado la actitud de Ramos, argumentando que cambiar el guion a última hora no es sinónimo de trabajo en equipo, sino una falta de consideración hacia los profesionales que preparan cada detalle del evento.