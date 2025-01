Christian Gálvez descontento por no tener programa: "A mi me gusta trabajar"

Christian Gálvez lleva un tiempo alejado de los platós. Su última aparición en Boom no tuvo el éxito esperado, y Mediaset decidió retirar el concurso por su bajo rendimiento en audiencia. Esta pausa profesional contrasta con los años de éxito al frente de Pasapalabra, un programa que marcó su carrera. Sin embargo, este tiempo lejos de la televisión le ha permitido centrarse en su vida personal. Para él, acompañar a su esposa en el embarazo y disfrutar del primer año de su hijo ha sido una de sus mayores satisfacciones.

En el podcast Vaya Vaina, el presentador habló de cómo ha vivido este periodo sin proyectos en la pantalla. "Es cierto que echo de menos la televisión, pero también ha sido una oportunidad para disfrutar de mi familia", confesó.

Sobre su contrato con Mediaset, admitió que le incomoda la situación de estar sin trabajo, aunque siga ligado a la cadena. "A mí me gusta trabajar. A veces te mantienen en plantilla solo para que no te vayas a la competencia", explicó.

Uno de los momentos más duros de su carrera fue la cancelación de Pasapalabra en 2019, debido a una decisión judicial. "Tuve que hacer un gran esfuerzo mental para despedirme de aquello", recordó.

pasapalabra

Tras la salida del programa, recibió una oferta de Antena 3 para continuar en la nueva etapa del concurso, pero finalmente Roberto Leal fue elegido para presentarlo. "Hubo un acercamiento, claro. Se llevaron a todo el equipo y lo más lógico era que yo también me uniera. Mediaset me propuso quedarme y Antena 3 tomó su propia decisión", explicó Gálvez.

A pesar del tiempo transcurrido, el presentador reconoce que sigue sintiendo nostalgia por el programa. Aunque no lo ve, tiene claro que está en buenas manos. "No lo sigo, no puedo verlo, pero sé que Roberto lo hace muy bien y que es el mejor presentador posible para el concurso. Ahora, forma parte de mi pasado", concluyó.