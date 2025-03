Trump vs. Zelenski en La Sexta - ATRESMEDIA

La Sexta Columna presenta esta noche a las 21.30 h Trump vs. Zelenski: No lo has visto todo, un reportaje presentado por Antonio García Ferreras, que analiza la tensa reunión que ambos presidentes tuvieron el pasado 28 de febrero. Gestos inapropiados, interrupciones, tensión y desprecios ¿qué falta por ver del hostil encuentro en la Casa Blanca?