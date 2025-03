La larga y silenciosa sombra nazi

Publicado por M.M. NOVAU Creado: Actualizado:

Lo más terrible de esta película canadiense de 2024, subtitulada en castellano como La hermandad silenciosa y estrenada el pasado mes de febrero en Amazon Prime Video, no es tanto la historia que se narra en ella sino todas las consecuencias que han ido derivando de su tema principal hasta alcanzar nuestros días. Ambientada en 1983 y basada en hechos reales, la trama sigue la investigación de una serie de crímenes –desde robos a bancos hasta operaciones de falsificación pasando por robos de vehículos blindados– que asolaron las comunidades de todo el noroeste del Pacífico, entre las montañas de Idaho y el estado de Washington. Aunque cada vez más violentos, nadie podía sospechar que ocultaban algo mucho más grande: una conspiración ultranacionalista contra el propio gobierno federal. Gracias a su experiencia como infiltrado en grupos supremacistas como el Ku Klux Klan, así lo descubre Terry Husk (Jude Law), un agente del FBI destinado a la pequeña localidad de Coeur d’Alene, Idaho. A partir de este punto, el filme de Justin Kurzel (Nitram, Los asesinos de Snowtown) se convierte en una sangrienta cacería contra Bob Matthews (Nicholas Hoult) y su banda, afines al Movimiento de las Naciones Arias e inspirados por Los diarios de Turner, novela de William Luther Pierce publicada en 1978 que describía una revolución en EEUU cuyo resultado era el derrocamiento del gobierno y el estallido de una guerra santa racial. Dicho libro sirve como eje del guion –aunque es algo que no se desvela hasta el final–, como también posteriormente del desarrollo de la teoría de la conspiración del genocidio blanco y numerosos actos de terrorismo como el atentado de Oklahoma City en 1995 y las detonaciones de bombas con clavos en Londres en 1999, entre otros. Por lo que respecta al filme, el cuidado de su fotografía, su dinamismo narrativo y el acertado enfoque de realismo dramático lo hace asemejar más a un docudrama que no tanto a la típica producción del género de acción –aunque está repleta de robos, vigilancias, tiroteos, interrogatorios y otras señas de identidad del procedimiento policial–. Sin embargo, todo el reparto ha tenido mejores interpretaciones y puede que haya a quien le sobren minutos de metraje. En cuanto a la realidad, la alargada y silenciosa sombra de la ultraderecha y de Los diarios de Turner podría estar más próxima a nosotros de lo que creemos.