The Tyets, protagonistas de un nuevo capítulo de ‘Al cotxe’

Oriol de Ramon y Xavier Coca, integrantes de The Tyets, protagonizan hoy (23.00) un nuevo capítulo de Al Cotxe, que conduce el periodista Eloi Vila. El dúo se sube al vehículo de las entrevistas de TV3 justo cuando acaba de salir al mercado su nuevo disco Cafè pels més cafeteros. Son el gran grupo de la música festiva en catalán, con temas como Coti x coti, todo un éxito. Durante el trayecto en el coche de Vila, el dúo explica cómo ha evolucionado el sonido de sus canciones y asegura que la fama no les ha cambiado, continúan viviendo en Mataró, tienen los mismos amigos y son muy familiares. Después de The Tyets, subirá al coche Lluís Gavaldà, de Els Pets. Confiesa que no tiene ningún talento musical a pesar de llevar 40 años con su grupo y explica aspectos muy personales, como la muerte de su hermana Neus y la depresión que sufrió durante meses.