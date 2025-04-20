‘La familia de la tele’ calienta motores con un desfile el martes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Televisión Española prepara un estreno por todo lo alto de su nuevo programa por las tardes La familia de la tele que presentarán María Patiño, Aitor Albizua, Inés Hernand y Belén Esteban. El nuevo magacín de las tardes en Televisión Española se estrenará el próximo miércoles, aunque los espectadores ya podrán conocer detalles de la propuesta el martes, cuando está prevista la emisión en directo (a partir de las 15.50) de un desfile para promocionar el programa, y que recorrerá las calles de Madrid. Un evento único que conducirán Cayetana Guillén Cuervo y Paloma del Río, y con el que se dará la bienvenida a un programa que quiere ser familiar en las nuevas tardes de la corporación pública, que también anunció que La familia de la tele ofrecerá contenidos exclusivos en la plataforma de series y documentales RTVE Play.