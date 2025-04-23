Sant Jordi, eje de la programación de Lleida TV desde Rambla Ferran

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida Televisió ofrecerá parte de su programación desde la Rambla Ferran, epicentro de la celebración de la diada de Sant Jordi en Lleida. Desde allí la cadena emitirá el Notícies Lleida, tanto la edición del mediodía (14.00 horas) como la de la tarde (20.30 horas), y Mariví Chacón presentará Cafeïna (15.30) y el Connecta Lleida Pirineus (17.00), juntamente con Judit Montoy. También desde Ferran, Santi Roig presentará A Diari (21.30) en un plató instalado para la ocasión. Por su parte, TV3 trasladará su programación con un plató en la plaza Catalunya para estar cerca de la actualidad del día. En su canal infantil, SX3, se podrá ver (10.43) La llegenda de Sant Jordi donde Rovelló, el personaje creado por Josep Vallverdú, es protagonista. Por otro lado, La 2 emitirá en su programa Culturas 2 (11.50) una entrevista al escritor Javier Cercas.