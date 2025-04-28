‘La familia de la tele’ llega, finalmente, hoy a La 1 de RTVE

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

RTVE estrena hoy (15.50) La familia de la tele, el nuevo magacín tras los recientes cambios en la parrilla de La 1, que busca revitalizar las tardes de la televisión pública española. El programa inicialmente debía debutar el 22 de abril, pero fue pospuesto por los especiales tras el fallecimiento del papa Francisco. Conducido por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, el espacio combinará entretenimiento, actualidad y humor, con la participación habitual de Belén Esteban. El estreno del espacio contará con un desfile en vivo desde Prado del Rey, en Madrid, con carrozas y la presencia de colaboradores como Lydia Lozano, Kiko Matamoros y Chelo García Cortés. El programa se emitirá en directo de lunes a viernes, a las 15.50 y a las 18.40. Con este formato, RTVE apuesta por una propuesta pensada para entretener y acompañar a todos los públicos.