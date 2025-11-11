Crítica a los padres desubicados del concierto del Pot Petit
Esta carta es para replicar a la persona que escribió sobre el concierto de El Pot Petit en Artesa de Lleida el pasado 25 de octubre. Lo que podemos entender de su versión es que no ha ido nunca de concierto de grupos en vivo, ya que demuestra no saber que a un concierto se asiste para bailar, saltar y cantar, independientemente de la edad que se tenga.
Un servidor asistió al mismo concierto y tengo que mostrar mi total rechazo hacia la opinión de la mencionada persona. No era el primer concierto de El Pot Petit al cual iba y nunca había vivido una situación tan patética, esperpéntica y vergonzosa. De hecho, siempre había vivido estos conciertos como lo que son, conciertos: de pie, con el niño a hombros o en brazos y disfrutando, bailando y cantando con él.
Que yo sepa el concierto no era en un recinto cerrado con butacas, que está seguramente allí donde habrían tenido que ir aquellos padres desubicados que asistieron a Artesa. Ah, el más vergonzoso de todo: hacer todo el “paripé” silbando y gritando para conseguir detener el concierto delante, incluso, del mismo asombro del grupo que no dio crédito a tales maneras dignas de actitudes incívicas, acomodadas y provincianas. Hay que aprender más sobre conceptos como la responsabilidad y el respeto antes de predicarlos. Y hay que ubicarse antes de ir por el mundo.
