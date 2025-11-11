Crítica a los padres desubicados del concierto del Pot Petit

Creado: Actualizado:

Esta carta es para replicar a la persona que escribió sobre el concierto de El Pot Petit en Artesa de Lleida el pasado 25 de octubre . Lo que podemos entender de su versión es que no ha ido nunca de concierto de grupos en vivo, ya que demuestra no saber que a un concierto se asiste para bailar, saltar y cantar, independientemente de la edad que se tenga.

Un servidor asistió al mismo concierto y tengo que mostrar mi total rechazo hacia la opinión de la mencionada persona. No era el primer concierto de El Pot Petit al cual iba y nunca había vivido una situación tan patética, esperpéntica y vergonzosa. De hecho, siempre había vivido estos conciertos como lo que son, conciertos: de pie, con el niño a hombros o en brazos y disfrutando, bailando y cantando con él.

Que yo sepa el concierto no era en un recinto cerrado con butacas, que está seguramente allí donde habrían tenido que ir aquellos padres desubicados que asistieron a Artesa. Ah, el más vergonzoso de todo: hacer todo el “paripé” silbando y gritando para conseguir detener el concierto delante, incluso, del mismo asombro del grupo que no dio crédito a tales maneras dignas de actitudes incívicas, acomodadas y provincianas. Hay que aprender más sobre conceptos como la responsabilidad y el respeto antes de predicarlos. Y hay que ubicarse antes de ir por el mundo.