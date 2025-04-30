La 1 lidera las audiencias durante el apagón, que ‘vaticinó’ Movistar

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La serie Apagón, que se estrenó en 2022 y puede visionarse en Movistar Plus, fue premonitoria del apagón energético que sufrió el territorio estatal el lunes, que provocó un registro negativo de consumo de televisión, con un descenso del 50%. Solo 5 emisiones superaron el millón de espectadores y dos de ellas fueron la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en diferentes canales, Antena 3 y La 1. Esta última lideró el lunes con un 13,7% de cuota. Mientras, el entorno digital de 3CAT, incluyendo 324.cat, registró la mejor audiencia diaria desde la dana en Catalunya, con 538.100 dispositivos únicos. La actualidad obligó a reestructurar la parrilla de televisión, con programas especiales, aplazando de nuevo el estreno de La familia de la tele, que ya no pudo emitirse tras la muerte del papa Francisco. La nueva fecha de estreno quedó ayer fijada para el lunes 5.