‘Informe semanal’ aborda las posibles causas del apagón eléctrico del lunes

Informe semanal aborda las posibles causas que provocaron el apagón del lunes. Cero energético, hoy a las 21.30 en La 1, es la radiografía de la península tras sufrir el apagón masivo. En solo 5 segundos algo provocó que desaparecieran 15 gigavatios del sistema, lo que equivale al 60% de la generación eléctrica que debía registrarse. Se están recabando millones de datos para determinar cómo pudo producirse ese hueco de tensión que dejó imágenes impactantes en el territorio: caos ferroviario, semáforos sin luz, hospitales activando sus generadores y la mayor parte de la población sin móvil. El programa también hablará del Vaticano, que se prepara para una elección de la que va a estar pendiente todo el mundo a partir del miércoles, fecha de inicio del cónclave.Y después de Francisco, ¿quién? analizará también en Informe semanal a todos los candidatos.