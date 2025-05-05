El Canal 33 explora las irregularidades e interrogantes del embalse de Rialb

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

¿Por qué el embalse de Rialb se construyó en un terreno de riesgo sísmico, con roca arcillosa y arenosa? ¿Y por qué se construyó a tan poca altura que, cuando el nivel baja, hay que bombear el agua para enviarla al canal Segarra-Garrigues? El documental Rialb, l’últim pantà, que recupera el Canal 33 esta próxima madrugada, explora los interrogantes abiertos sobre el segundo mayor embalse de Catalunya. La CHE activó el día 22 al mediodía el plan de emergencia en fase 1 tras detectar filtraciones en el estribo (parte de la presa que se apoya en la ladera) en la parte alta de la margen izquierda del dique y comenzó a trabajar para sellar la fuga de agua. Se trata de la primera vez que se activa el plan de emergencia en el pantano, que tiene capacidad para 403 hectómetros cúbicos de agua (de hecho, almacena 398 hm) y se inauguró hace justo 25 años.