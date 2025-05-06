La llegada a Vila-sana de las campeonas, en Lleida Televisió

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida Televisió emite hoy, a las 21.15, un especial de Lleida en Joc con la llegada de las jugadoras y cuerpo técnico del Vila-sana tras proclamarse campeonas mundiales de hockey sobre patines en Argentina, derrotando en la final al Fraga. El especial contará con los comentarios de Víctor Paracuellos, Marc Piqué y los enviados especiales Eva Cortijo y Julen Andrés, que han vivido en primera persona la gesta deportiva de las leridanas. El Vila-sana, que compitió en la ciudad de San Juan como subcampeón europeo después de perder la final de la Champions en 2024, derrotó en semifinales al Deportivo Aberastain por un cómodo 7-2. En la final, volvió a encontrarse con el Fraga, su verdugo en la final de A Coruña. Sin embargo, esta vez la victoria fue para las leridanas (5-3). Las del Pla conquistaron su segundo título de la temporada después de la Supercopa de España.