MAGIA
Pere Rafart visita Ponent en el capítulo de hoy de ‘Tria una carta’
Pere Rafart, el ilusionista de Solsona que protagoniza el programa Tria una carta, visita Ponent en el capítulo Màgia improvisada de hoy, a las 22.40 en TV3. La artista Samantha Hudson acude a la tienda barcelonesa El Rei de la Màgia y aconseja a Rafart y su socio Pau Martínez sobre la importancia de aceptar los cambios para poder triunfar en la magia. En este sentido, la furgoneta de Tria una carta se dirige a Tàrrega para seguir con su entrenamiento de cara al campeonato mundial. En la capital del Urgell actuará en la calle, teniendo como guía al actor y presentador local Marc Andreu. Después, Rafart visitará la Casa dels Àngels, en Castellserà, que es propiedad del Mag Lari. Finalmente, la furgoneta de los protagonistas se desplazará a la localidad de Castellbisbal, en el Vallès Occidental, donde reciben consejos de la boxeadora Tania Álvarez.