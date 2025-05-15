Pere Rafart visita Ponent en el capítulo de hoy de ‘Tria una carta’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Pere Rafart, el ilusionista de Solsona que protagoniza el programa Tria una carta, visita Ponent en el capítulo Màgia improvisada de hoy, a las 22.40 en TV3. La artista Samantha Hudson acude a la tienda barcelonesa El Rei de la Màgia y aconseja a Rafart y su socio Pau Martínez sobre la importancia de aceptar los cambios para poder triunfar en la magia. En este sentido, la furgoneta de Tria una carta se dirige a Tàrrega para seguir con su entrenamiento de cara al campeonato mundial. En la capital del Urgell actuará en la calle, teniendo como guía al actor y presentador local Marc Andreu. Después, Rafart visitará la Casa dels Àngels, en Castellserà, que es propiedad del Mag Lari. Finalmente, la furgoneta de los protagonistas se desplazará a la localidad de Castellbisbal, en el Vallès Occidental, donde reciben consejos de la boxeadora Tania Álvarez.