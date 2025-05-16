Especial sobre Melody en La 1 previo a su debut en Eurovisión

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 1 estrena hoy a las 21.55 el especial Melodiva, que ha seguido los pasos de Melody previos al Festival de Eurovisión, que se celebra mañana a partir de las 21.00 en Basilea. Una cuenta atrás que comienza con su victoria en el Benidorm Fest el 1 de febrero y que termina en el momento en que la cantante sube al avión rumbo a Suiza, donde se medirá a los representantes de otros 25 países, entre ellos Israel. Casi 80 exparticipantes eurovisivos, entre ellos Blanca Paloma, ya han pedido a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que excluya a la televisión pública israelí KAN del certamen. Después del especial sobre Melody, el programa Viaje al centro de la tele de La 1 se sumará a la fiesta de Eurovisión con las actuaciones históricas de grandes estrellas del firmamento eurovisivo como Abba, Céline Dion, Massiel, Karina, Raphael y Julio Iglesias.