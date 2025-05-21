Eurovisión abrirá un “amplio debate” tras la polémica sobre Israel

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Martin Green, director de Eurovisión, aseguró ayer que “ahora que el evento ha terminado tendremos un amplio debate con las emisoras participantes para reflexionar y obtener opiniones como parte de nuestro proceso de planificación para el año que viene”, tras la polémica con los votos a Israel. Sin embargo, señaló que “la UER es una asociación de organismos emisores de servicio público, no de gobiernos”. Además de RTVE, Bélgica e Islandia han pedido una auditoría del televoto, después de que Israel se llevara la máxima puntuación. En cuanto al patrocinio de la empresa israelí Moroccanoil, fuentes de Eurovisión defendieron que es una “empresa global con sede en Nueva York”. Sí que admitieron que el gobierno israelí llevó a cabo una campaña de publicidad. En España, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó ayer a Pedro Sánchez de hacer de Eurovisión el “nuevo Franco del Gobierno”, en un momento en el que se están sucediendo “escándalos” y hechos “vergonzantes”. Mientras, Melody, que no estuvo en La revuelta la noche del lunes en una entrevista pactada desde hace 2 meses, no cree que saliera perjudicada. “La música siempre está por encima de todo”, dijo en Telecinco la cantante, que volverá a los escenarios el 31 en la localidad malagueña de Antequera.