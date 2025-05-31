Àngel Llàcer presenta hoy ‘Col·lapse’, que recibe a Jordi Basté

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Àngel Llàcer será el encargado de presentar hoy Col·lapse, el programa que emite TV3 a partir de las 22.05, sustituyendo a Ricard Ustrell. Llàcer entrevistará a Jordi Basté, director y presentador de El món a RAC 1, y competencia de Ustrell. También asistirán Carlos Latre y el propio Ustrell, además de Juliana Canet y las Mamarazzis. Llàcer tiene experiencia en TV3, ya que presenta el concurso Soc i seré, pero esta será su primera vez al mando del programa de entrevistas y actualidad. Es un cambio temporal y que está motivado por el viaje de Ustrell siguiendo la gira del President Illa por Japón y Corea del Sur. El viaje de Ustrell a Japón, en el marco de la cobertura especial de El matí de Catalunya Ràdio a la gira de Illa ha dejado alguna anécdota, pues el presentador habitual de Col·lapse fue invitado a abandonar un restaurante local cuando comenzó a emitir.