La aventura de Jesús Calleja en el espacio llega esta noche a Cuatro

El aventurero más popular de la televisión, Jesús Calleja, regresa a la pequeña pantalla con el documental especial que grabó en su viaje al espacio. Cuatro estrena esta noche (22.50) Calleja en el espacio: Misión cumplida después de su estreno en Prime Video. El especial narra la expedición de Calleja, desde su hogar de León hasta el desierto de Texas, donde se preparó para formar parte del lanzamiento espacial de Blue Origin. Durante tres episodios, el formato documenta su entrenamiento en las instalaciones de Launch Site One, así como los momentos de máxima tensión en la cuenta atrás hasta el despegue. El especial, que acabará sobre las 3.00, incluye material exclusivo del vuelo, captado desde múltiples ángulos, entre ellos una cámara GoPro instalada en el brazo del aventurero, que permite al espectador vivir la experiencia desde una perspectiva única.