La jornada sobre economía de BBVA y SEGRE, en Lleida Televisió

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida Televisió ofrece hoy, a las 9.00, la jornada Decisiones que crean valor, invertir en un nuevo entorno económico, organizada por BBVA y Grup SEGRE el jueves en las bodegas de Raimat. El evento contó con la ponencia del director de Banca Privada de BBVA en Catalunya, Daniel Gómez, así como de su responsable de Mercados en España, Roberto Hernanz, y del economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso. A las 11.45, Lleida Televisió emite el acto inaugural del Any Duran i Sanpere, en el Paranimf de la Universitat de Cervera. El canal del Grup SEGRE también retransmitirá hoy, a partir de las 15.00, la segunda edición del Memorial Dani Rodrigo de fútbol, que se disputa en las instalaciones del AEM. Por su parte, el programa Lleida activa de las 21.00 se centrará en el reciente Congrés Català de Repoblament, celebrado en Sort.