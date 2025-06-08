La dura realidad del tráfico de órganos en Irak, hoy en ‘30 minuts’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa 30 minuts de TV3 ofrece hoy, a las 22.05, el reportaje Vides en venda que aborda la dura realidad de muchos iraquíes en situación de pobreza: el mercado de órganos. Es una industria que mueve unos 1.500 millones de dólares con vínculos con el crimen organizado y que existe debido a la complicidad del gobierno local. Después de dos décadas de atentados, violencia sectaria entre facciones chiíes y suníes y corrupción gubernamental al más alto nivel, un mercado ilícito ha arraigado en Irak, fácilmente accesible a través de internet y cuyo alcance se extiende más allá de las fronteras del país. Por su parte, el Canal 33 propone en 60 minuts, a las 23.00, el documental Tots vigilats, que muestra cómo algunos países adoptan medidas cada vez más sofisticadas en nombre de la seguridad. Pero la apuesta tiene una cara oscura: el control de la ciudadanía.