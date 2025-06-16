Los aspirantes a ‘MasterChef’ cocinarán con sus seres queridos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La siguiente entrega del concurso de cocina MasterChef llega esta noche (a partir de las 23.00 horas) a La 1. Los aspirantes deberán preparar un plato de libre elección con la ayuda de uno de sus seres queridos y con el objetivo de conseguir el delantal dorado. Asimismo, el ganador de la prueba recibirá un horno para seguir cocinando en casa. El chef y miembro del jurado del programa Jordi Cruz se sumará al reto y cocinará con su madre. También está previsto que, para liberar tensiones antes de la prueba, la cantante y presentadora Ruth Lorenzo (que ya participó en MasterChef Celebrity 7) conduzca un juego musical. Después, los concursantes viajarán hasta Alicante, Capital Española de la Gastronomía 2025, donde servirán un menú del chef Joaquín Baeza con productos de la tierra y, por último, deberán reproducir un postre de Jordi Bordas.