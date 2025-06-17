‘Nits sense ficció’ revela esta noche la identidad del ‘negre de Banyoles’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El documental El negre té nom, que emite esta noche Nits sense ficció de TV3 a las 22.05, reconstruye la insólita e impactante historia de un hombre africano fallecido que fue desenterrado, disecado y llevado a Europa para ser expuesto al público, llegando en 1916 al Museu Darder de Banyoles, donde años después acabó protagonizando un conflicto diplomático en plena preparación de los Juegos de Barcelona. El conocido como negre de Banyoles tenía un nombre. Siempre lo tuvo, pero era un misterio. Con la ayuda del periodista Job Morris y un descubrimiento crucial en un artículo de Le Figaro de 1831, el equipo del documental localiza el verdadero origen del difunto. Nits sense ficció ofrece después Àfrica: Torneu-nos l’art robat, sobre el saqueo sistemático de obras de arte del continente negro por parte de los ejércitos de las potencias coloniales.