La cara oculta de Benidorm, hoy en ‘Equipo de investigación’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Equipo de investigación, que emite hoy La Sexta a partir de las 22.30, estrena su reportaje Benidorm: el plan del paraíso. Mientras los empresarios se frotan las manos con los compradores rusos y ucranianos, además del turismo de categoría premium, hay trabajadores de la hostelería viviendo en caravanas, decenas de discotecas abandonadas y casas okupadas en el último suelo disponible. La ciudad alicantina, que durante muchos años había sido la capital del turismo low cost y el destino favorito de los viajes del Imserso, proyecta ahora construir 32 nuevos rascacielos en un controvertido plan urbanístico. El número de viviendas turísticas que se crearán con el plan parcial Ensanche Levante será de 1.564. Además, la cifra de pisos residenciales será de alrededor de 780 y los establecimientos hoteleros programados son una veintena.