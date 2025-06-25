Empieza la segunda temporada de ‘Cita bestial’ en TV3
Cita bestial, el programa sobre adopción de perros, inaugura esta noche, a las 22.05, su segunda temporada en TV3. Candela Figueras acompaña a personas que desean adoptar un animal o que, por el contrario, necesitan dejarlo en una perrera por diferentes circunstancias. En el primer capítulo de hoy, un matrimonio acude a la protectora de Can Flix, en Móra la Nova, para buscar una compañera para Tula, una podenca andaluza de tres patas. Cita bestial también viajará a la protectora de Granollers para conocer su día a día y ayudar a Ana, una chica de Barcelona que comparte piso con dos amigos, a encontrar un perro. En el segundo capítulo de esta noche, Montse y Albert no encuentran a la perra que habían escogido. Sigurd, rescatado por la protectora de Granollers, pasa su primera revisión; y Aina y Olga, madre e hija, quieren adoptar a un animal.