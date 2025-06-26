Lleida TV emiteel cuarto MítingUA desde Les Basses

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida Televisió retransmitirá hoy (18.15) y por segundo año consecutivo el Míting de atletismo organizado por el Lleida UA en la Pista Municipal de atletismo de Les Basses, en Alpicat. La retransmisión dará inicio este jueves a las 18.15 horas e irá a cargo de los periodistas Moisés Camuñas y Víctor Paracuellos, quienes explicarán las diferentes pruebas atléticas en un especial de cuatro horas de duración, lo que convertirá la jornada en una gran fiesta del atletismo, con un total de 30 pruebas de velocidad y medio fondo, que incluyen lanzamiento de disco y salto de longitud masculino (a las 19.30) y femenino (20.30). Al final de la competición, se premiarán las seis mejores marcas, con los importes de 250 €, 200 €, 150 €, 100 €, 50 € y 25 €,y habrá un premio especial de 100 € por batir un Récord de España y 50 € para batir un Récord de Catalunya