Lleida Televisió ofrece en directo la inauguración del festival Dansàneu

Lleida Televisió emite esta noche, a partir de las 22.25, la inauguración de Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu. El espectáculo Tempo, de la compañía Toni Mira, será el encargado de abrir el certamen. Se trata de una exploración personal en la que el coreógrafo busca dejarse contaminar por la energía y la manera de entender la danza de las nuevas generaciones de bailarines. Quiere invitar al público a conectar el cuerpo con la imaginación y la memoria, evocando vivencias y situaciones emocionales que se sienten al escuchar o bailar un bolero, un vals o una pieza de jazz. La emisión comenzará cinco minutos antes del inicio del espectáculo en el polideportivo de Esterri d’Àneu y habrá una redifusión mañana a las 12.25. Dansàneu cuenta con 35 propuestas artísticas. La programación se extiende hasta el 3 de agosto en 27 localizaciones.