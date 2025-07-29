El método de la nadadora Andrea Fuentes en ‘Nits Sense Ficció’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

TV3 emite esta noche (22.05) el documental El mètode Fuentes en el marco de Nits Sense Ficció. La propuesta sigue la preparación de la selección española de natación artística durante esta temporada. El grupo lo selecciona Andrea Fuentes, una referente en la disciplina con cuatro medallas olímpicas y más de 30 en mundiales y europeos. Prioriza la salud mental, la transparencia y la comunicación, y su método ha triunfado en el Mundial de Singapur, donde su gran descubrimiento Iris Tió ha ganado seis medallas. Al finalizar (23.15), se retransmitirá La història desconeguda, un reportaje sobre la trayectoria invisibilizada del rugby en Catalunya y después (00.30) Les del criquet, una propuesta documental sobre una veintena de chicas que conforman el único equipo de criquet femenino de España. Las dos son propuestas de Nits Sense Ficció.