La 2 ofrece esta noche el documental ‘El sueño de Sigena’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 2 emite esta noche, a partir de las 00.35, el documental El sueño de Sigena, obra del mexicano Jesús Garcés Lambert. RTVE ofrece esta pieza después de que el Tribunal Supremo dictara a finales de mayo una sentencia en la que establece que las pinturas de la sala capitular del monasterio que se conservan en el MNAC de Barcelona deben regresar al monasterio oscense. El documental está protagonizado por Juan Naya, astrofísico natural de Villanueva de Sijena, que decide luchar por el sueño de su infancia: recrear la sala capitular del templo. Producido por Bénecé Produccions y Dreamgital Creative Works, este trabajo está dirigido por Garcés Lambert (ganador del Globo de Oro al mejor documental en 2018 por Caravaggio, l’anima e il sangue) y cuenta con la música original de la cantante y trompetista Andrea Motis.