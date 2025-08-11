Bibiana Ballbè presentará un nuevo programa semanal en TV3

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Bibiana Ballbè regresará en septiembre a TV3 como presentadora de Bestial, un late show de entrevistas con el objetivo de acercar a la cadena a invitados de nivel. El programa seguirá la línea de Late Xperiencie, producido por The Creative, de Ballbè, para CaixaBank. Está previsto que el programa ocupe la noche del domingo. Este formato se unirá al asentado Col·lapse de los sábados, que se renovará con Jordi González al frente, y al anunciado Fanzone de Gerard Romero. TV3 tiene prevista la emisión de 8 coses a fer abans de morir, la segunda temporada de Vintage y el regreso de Crims y El foraster para la noche de los lunes. Los martes sigue Sense ficció, mientras que los miércoles, inicialmente, se emitirá La gran pel·lícula antes de Joc de cartes. Los jueves sigue Polònia con Fanzone. Los viernes, Eufòria Dance Kids y Zenit.