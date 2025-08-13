‘Emparejados’ vuelve a Antena3 y desvela invitados como Loles León

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Antena3 está preparando el próximo curso televisivo, que incluye una nueva temporada de Emparejados, el programa presentado por el exfutbolista Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido. El canal ya está haciendo promoción de la nueva entrega y ha revelado algunos de los invitados que visitarán el plató. Entre los nombres cabe citar a las actrices Loles León y Bibiana Fernández, las hermanas Carmen Morales y Shaila Dúrcal, los cómicos José Corbacho y Paz Padilla y un matrimonio tan mediático como el de Manuel Díaz, El Cordobés, y Virginia Troconis. Otros participantes serán Victoria Federica de Marichalar junto a Rochi Laffón y Bertín Osborne con su hija Alejandra Ortiz. La propuesta incluye secciones como Beso o cobra, La pirámide del picante o una batería de preguntas íntimas, todo con una participación activa del público.