Lleida TV emite el concierto homenaje a Conxita Badia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida TV estrena esta noche, a las 22.00 horas, el concierto dedicado a la memoria de la soprano y pianista Conxita Badia en el marco del 50 aniversario de su fallecimiento. El recital inauguró el festival (z)ona ponts el pasado 21 de junio, coincidiendo con el Día Internacional de la Música.

La cantante Maria Hinojosa Montenegro fue la protagonista de la actuación, acompañada de Francisco Poyato al piano. Los músicos ofrecieron una selección de lieds, composiciones breves para voz y piano, de compositores tan reconocidos como Granados, Falla, Toldrà, Casals o Mompou, muchos de ellos escritos o dedicados a Conxita.

El canal también emitirá a las 23.47 horas el resumen completo de la edición 34 del festival Dansàneu, un programa especial de 90 minutos con los mejores momentos del certamen.