El inicio de la temporada de fútbol preside las programaciones

Hoy empieza La Liga 25-26 y con ella la nueva temporada deportiva de radios y televisiones. RNE apuesta por Tablero deportivo, que contará con Miguel Ángel Méndez como nuevo director y presentador, acompañado de Silvia Verde. En su primer programa, hoy a las 21.00 horas, entrevistará a Javier Tebas, presidente de La Liga. Entre las novedades destaca la prolongación de la emisión hasta las 00.00 h. Además, otros deportes como el baloncesto, el ciclismo o el atletismo también tendrán cabida en la programación. Por su parte, Esport3 ofrece esta tarde, a las 20.55, el primer Gol a gol del curso en el que el presentador Jordi Grau y sus colaboradores comentarán el partido del Girona-Rayo, previsto a las 19.00, y mañana vuelve el programa Un dia de partit. Además, domingo, Pedrerol regresa a El Chiringuito de Jugones en MEGA.