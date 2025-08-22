Belén Esteban, María Patiño y Kiko Matamoros, en un nuevo programa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Belén Esteban, María Patiño y Kiko Matamoros vuelven a la televisión con No somos nadie, que se estrenará el 1 de septiembre en Ten, el canal en el que ya trabajaron con Ni que fuéramos shhhh. El grupo se reencuentra así en los platós después de que el pasado mes de junio se cancelara La familia de la tele, una apuesta de RTVE que no duró en antena más de cinco semanas. El nuevo formato estará dirigido por Patiño, que estará acompañada de Carlota Corredera, y contará con Esteban y Matamoros al frente de un nuevo equipo de colaboradores. Entre ellos no estarán Lydia Lozano y Chelo García Cortés. Por ahora, aunque no se ha confirmado, todo apunta a que Lozano continuará ligada a distintos formatos de RTVE, aunque descarta unirse a D Corazón y seguirá disfrutando de la acogida que está teniendo su libro La venganza de la llorona.